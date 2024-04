Record define estreia de programa que marca volta de Tom Cavalcante à emissora

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A Record fechou todo o esquema de exibição do game show Acerte ou Caia?, produção que vai marcar a volta do humorista Tom Cavalcante à emissora de Edir Macedo após 12 anos.

A Folha de S.Paulo teve acesso ao cronograma. As gravações vão acontecer entre os dias 21 de maio e 6 de junho, na Argentina, país onde o formato nos atuais moldes foi desenvolvido e é um sucesso na TV aberta de lá.

Ao todo, a Record vai produzir 16 programas com pessoas famosas na disputa de um prêmio final de R$ 300 mil. A estreia está marcada para o dia 22 de julho. O último episódio vai ao ar em 10 de setembro.

Chama a atenção os dias da semana em que os programas irão ao ar. A emissora decidiu escalar o game show para as noites de segunda e terça, às 22h45, logo após as novelas bíblicas.

Existia uma expectativa interna de que o programa tivesse exibição nas noites de quarta, para dar uma opção ao futebol. A Record optou por uma estratégia diferente para subir os números de outros dias.

O Acerte ou Caia! é baseado no formato Still Standing, que já foi amplamente usado pela TV brasileira em outras oportunidades.

O cenário é baseado no tambor de um revólver, sendo comparado ao jogo suicida conhecido como “roleta russa”. Para ganhar um prêmio em dinheiro, seis participantes fazem um jogo de perguntas e respostas.

O participante que erra algum questionamento acionava uma alavanca, que selecionaria um dos outros jogadores ou a si mesmo. A pessoa selecionada pela alavanca cairia num buraco de dois metro de altura, sendo automaticamente eliminada.

No Brasil, a própria Record usou, com muito sucesso, o formato com o nome de Roleta Russa. Comandado por Milton Neves entre 2003 e 2004, o game derrotava o Show do Milhão, comandado por Silvio Santos no SBT, em seus últimos meses em sua fase clássica.

Entre 2012 e 2013, a Band também apostou no formato para basear o Quem Fica em Pé?, apresentado por José Luiz Datena na ocasião, sempre com bons índices de audiência também.