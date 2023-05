Reação de cachorro à fantasia de gato usada por Jared Leto no Met Gala viraliza

Fantasia do artista referencia animal de estimação amado por Karl Lagerfeld, estilista homenageado pelo Met Gala nesta segunda

São Paulo – SP

A fantasia de Jared Leto no Met Gala, na noite desta segunda-feira (1º), não chamou a atenção apenas dos fãs e dos fotógrafos. Uma das emissoras que fazia a cobertura do evento flagrou a reação de um cachorro, próximo às grades, em imagens que viralizaram nas redes sociais.



No clipe, o animal faz uma cara de assustado ao ver Leto retirando sua cabeça de gato gigante, o que fez os usuários se divertirem nas redes sociais.



A fantasia do artista referencia a gata Choupette, animal de estimação amado por Karl Lagerfeld, estilista morto em 2019 que foi homenageado pelo Met Gala nesta segunda.



A cantora Dua Lipa, o tenista Roger Federer e as atrizes Penélope Cruz e Michaela Coel foram coanfitriões da festa, junto de Anna Wintour, editora-chefe da Vogue.