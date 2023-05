Saúde mental em dia vale muito dinheiro, diz influencer Boca Rosa

Ela diz que um dos fatores que a faz ter crise de ansiedade é a comparação nas redes com a vida de outras pessoas

Anelise Gonçalves

Rio de Janeiro – RJ

A influenciadora Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, disse nesta terça-feira (2) que, para se manter criativa, investe no cuidado da saúde mental, pois “estar bem vale muito dinheiro”. Ela foi uma das palestrantes no Web Summit Rio, primeira edição do evento na América Latina, que discute tecnologia.



A diretora criativa da marca de maquiagens Boca Rosa Beauty voltou recentemente de uma pausa de um mês nas redes sociais para se recuperar de uma cirurgia nas amígdalas. No entanto, o período de “detox” também serviu para cuidar da mente.



“As pessoas falam que estou mais serena, falando mais calmamente”, disse aos ouvintes em tom de brincadeira.



Bianca afirma sua posição como diretora está diretamente ligada à manutenção da saúde mental e que, se não estiver se cuidando, não consegue produzir.



Ela diz que um dos fatores que a faz ter crise de ansiedade é a comparação nas redes com a vida de outras pessoas, mas que, ao voltar do “mês sabático”, está em um momento de reflexão sobre seu trabalho.



Para Bianca, criar conteúdo digital é como estar em uma ilha e, estando nela, não é possível vê-la. Somente quando se afasta a situação como um todo torna-se visível.



Estando nessa “ilha”, a aprovação das pessoas pesa no trabalho de influenciadores, segundo ela, e quem entra nesse ramo precisa depender menos disso.



“As opiniões precisam apenas agregar e não ditar a forma como eu faço meu trabalho. Quando você se permite ser autêntico, mesmo que isso divida opiniões. O valor tem longo prazo, os números, não.”



Em agosto de 2022, Bianca Andrade perdeu milhares de seguidores após declarar voto no atual presidente Lula (PT). Na época, ela disse: “Pode me chamar de boca vermelha, meu presidente”.



No Web Summit, ao lado de Konrad Dantas, produtor mais conhecido como Kondzilla, e João Pedro Resende, CEO da Hotmart, Boca Rosa abordou como os algoritmos impactam a saúde mental.



Para Kondzilla, o algoritmo alcança rápido e seduz, mas é importante que o criador de conteúdo “calibre” sua parte. João Pedro Resende diz que os algoritmos têm relação direta com a ansiedade e que para crescer no ramo digital é preciso não depender deles e das big techs, mas, sim, tratar a carreira de criador como uma empresa.



Bianca começou a publicar conteúdo na internet aos 16 anos. Ela morava no complexo de favelas da Maré, usava um batom rosa parecido com o de uma marca famosa, e ganhou relevância ao dar dicas de produtos de maquiagens mais baratos. Hoje, tem 18,8 milhões de seguidores no Instagram e 5,6 milhões no YouTube.



Alguns anos depois, lançou linhas de produtos de beleza em parceria com marcas, até ter seu próprio negócio. Também fez trabalhos como atriz e participou do programa Big Brother Brasil em 2020.