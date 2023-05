Arthur Aguiar ignora textão de Thiago Nigro: “Mandou um texto lindo que foi ignorado”

Maíra também revela que conversou com a ex do seu noivo, que com ela foi super doce, mas que para Thiago teceu diversos xingamentos.

Amores, nesta segunda-feira (01), um dos casais que mais tem dado o que falar nos últimos tempo, Thiago Nigro e Maíra Cardi, deram uma entrevista, de mais de 3h, ao podcast "Podcats", que é apresentado pelos influenciadores Camila Loures e Lucas Guimarães. Durante todo esse bate-papo, os pombinhos revelaram que quando começaram a se relacionar ambos mandaram uma mensagem para o ex do outro, o ator Arthur Aguiar e a empresária Camila Ferreira. "Ninguém toma o lugar de ninguém! Não existe nada mais importante para uma mãe e para um pai do que seu filho ser bem cuidado e se essa não for a preocupação principal, tem algo aí", iniciou a coach de emagrecimento. Logo em seguida, Maíra afirma que a primeira coisa que Thiago fez foi mandar um lindo textão para o Arthur, porém, o mesmo foi ignorado pelo ex-marido da influenciadora. "A primeira coisa que ele fez foi mandar um textão para o Arthur, contando o quanto ele poderia ficar seguro, que ele ia cuidar da filha dele. Enfim, mandou um texto lindo que foi ignorado", revelou. Por fim, a coach revela que também mandou mensagem para Camila e que, apesar da demora para ser respondida, foi respondida com muita educação, porém, a mesma teve a certeza que não estava tudo bem quando a empresária teceu diversos xingamentos ao Thiago. "Ela demorou muito a me responder. Me respondeu com uma mensagem e super querida, que me desejava tudo de bom, porém não aceitou bem. Para o Thiago, ela mandou xingamentos. Mas eu entendo a dor de uma mulher. Gente feliz sempre gera felicidade, e quem não é feliz vai soltar o que tem dentro", finalizou Maíra.