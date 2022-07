‘Por que eu tenho tanto mau gosto para homem?’, desabafa Luísa Sonza

A cantora está solteira desde agosto do ano passado, quando terminou seu relacionamento com o também cantor Vitão

Luísa Sonza, de 23 anos, voltou a comentar sobre sua vida amorosa em suas redes sociais nesta quarta-feira (13). A cantora publicou um desabafo em forma de pergunta em seu perfil no Twitter.

“Por que eu tenho tanto mau gosto para homem, hein?”, questionou a “Braba”, como é conhecida.

Recentemente, Luisa revelou que está com vontade de voltar a namorar. Na mesma rede social, ela brincou: “Ok, quero namorar. Já deu, já fiz tudo que queria. Pode vir, amor da minha vida”.

Luísa está solteira desde agosto do ano passado, quando acabou seu namoro com o também cantor Vitão. Antes dele, Luísa foi casada com o humorista Whindersson Nunes, entre 2016 e 2020.