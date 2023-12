PC Siqueira é enterrado em cemitério de Guarulhos com presença dos pais e amigos

Pais e alguns amigos compareceram à cerimônia para prestar as últimas homenagens a ele. Também houve um cortejo no momento da despedida

Folhapress

São Paulo – SP

O youtuber Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, 37, que foi encontrado morto em seu apartamento em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, na quarta (27), foi enterrado na manhã desta sexta-feira (29).

Os pais e alguns amigos compareceram à cerimônia no Cemitério Primaveras, em Guarulhos, na Grande SP, para prestar as últimas homenagens a ele. Também houve um cortejo no momento da despedida.

De acordo com a polícia, a causa da morte foi suicídio. Ainda segundo a polícia, seu corpo foi encontrado por sua ex-namorada, Maria Luiza Lopes Watanabe. Em março deste ano, PC Siqueira chegou a ser resgatado por bombeiros depois do que ele chamou de uma tentativa de suicídio, acrescentando que não teria sido a primeira.

Saúde mental era um tema frequente em seus conteúdos, e PC Siqueira chegou a compartilhar com os seguidores que sofria de depressão, ansiedade e crise de pânico. Em seu último vídeo, publicado três dias antes da morte, ele falou sobre depressão e solidão no Natal.

Ele também abordou temas pessoais no livro “PC Siqueira Está Morto”, em que o escritor Alexandre Matias recuperava a trajetória do youtuber a partir de elementos da ficção científica, sempre presentes na carreira do autodeclarado nerd.