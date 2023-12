Mãe de PC Siqueira se emociona em velório: “Sua mãe te ama muito”

Esta semana, a internet se solidarizou com a dor da perda de um dos maiores nomes do YouTube, PC Siqueira. O influenciador foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo, e o velório aconteceu na manhã desta sexta (29) na Grande São Paulo.

Durante a cerimônia de sepultamento, a mãe do youtuber declarou seu amor pelo filho, enfatizando o quanto o ama. Vale ressaltar que a tia do jovem deu entrevistas e afirmou que não havia problemas aparentes na relação dele com a família.

A ex-namorada de PC também mencionou que tentou evitar a tragédia, ligando para o Samu quando encontrou o jovem em estado crítico, prestes a tirar a própria vida. A tia dele já havia dito que ele lutava contra a depressão.