Milton Neves exibe sua carta de demissão da Band

Muito se falava diante da demissão de Milton Neves da Band, acontece que a gente não sabia que nessa história tinha uma carta com o pedido de demissão do apresentador. Ele mostrou uma foto do pedido de demissão em seu feed no Instagram para informar que pediu para encerrar o contrato com a emissora.

No documento, o profissional falou sobre o pedido de desligamento e fez o seu agradecimento pelos vários anos de trabalho na empresa. “Formalizo o meu pedido de desligamento do querido Grupo Bandeirantes de Comunicação. Realizei, por anos e anos, meu sonho de infância, que era trabalhar no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ou seja, consegui transformar esse lindo sonho em realidade. Só tenho que agradecer aos funcionários da Band, da Rádio Bandeirantes e da BandNews, que me honraram com a amizade e companheirismo”, disse ele.

E completou: “O presente pedido é firmado de livre e espontânea vontade. Deixo o meu profundo agradecimento por tudo. Ressalto, também, que o Grupo Band nada deve a mim. Espero um dia voltar. Eu sempre amei a Rádio Bandeirantes como ouvinte, desde meus oito ou nove anos de idade. No mais, dou plena quitação por qualquer e eventual verba que teria a receber ou qualquer reclamação de hoje e sempre. Eu te amo, Grupo Bandeirantes”.