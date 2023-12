Ex-namorada de PC Siqueira afirma que tentou salvá-lo

A ex-namorada de PC Siqueira estava com ele quando ele cometeu suicídio e depois foi encontrado morto em seu apartamento. O influenciador de 37 anos teve a ajuda da ex que se desesperou ao ver que o jovem poderia morrer. A jovem ainda contou em seu depoimento à polícia que eles moravam juntos há um ano e meio.

Atualmente, eles viviam uma “fase conturbada” e tinham colocado um fim na relação dias antes do acontecimento. Segundo ela, após o término o youtuber teria misturado álcool, remédios controlados e drogas. De acordo com a ex-namorada, ele teria passado a quarta-feira “dopado”, passando por momentos de agitação e agressividade. Em certo momento, ele teria passado a manusear materiais com a finalidade de tirar a própria vida.

A ex-namorada do youtuber disse que tentou segurá-lo sem sucesso, e, ao notar que ele poderia estar morrendo correu e gritou por ajuda. Ela ainda disse não saber quem ligou para a polícia e o Samu.