Patrícia Poeta desmente ‘climão’ com Manoel Soares no ‘Encontro’

São Paulo – SP

A apresentadora Patrícia Poeta se pronunciou, de forma oficial, sobre o “climão” visto no “Encontro”, na manhã desta segunda-feira (3). Durante o programa ao vivo, a jornalista interrompeu o colega Manoel Soares, que demonstrou irritação com o ocorrido.



“Foi uma casualidade das várias que podem acontecer em um programa ao vivo. Estava tendo dificuldades com uma nova tecnologia, estava procurando ajuda para fazer acontecer, tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”, disse Patrícia, em nota enviada ao programa “Fofocalizando”, do SBT.



O momento de tensão viralizou nas redes sociais e elevou o nome de Patrícia e do “Encontro” aos Trending Topics do Twitter. Além disso, muitos usuários foram ao perfil da jornalista no Instagram para criticar a postura dela.

“Você quer ser a estrela? Vocês dois são os apresentadores (que por sinal o público prefere o Manoel), então deixe ele falar, não interrompa”, publicou o usuário Adriano Castro. “Sem educação”, opinou Cris Malheiros.