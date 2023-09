O passo a passo da recuperação de Kayky Brito de acidente à alta

Artista sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado, na madrugada do dia 2 de setembro

Folhapress

São Paulo – SP



O ator Kayky Brito, 34, recebeu alta do Hospital Copa D’Or, nesta sexta-feira (29), cerca de um mês após ser atropelado na avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O artista sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na madrugada do dia 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de Bruno de Luca, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e a filha.

O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D’Or. No dia 4 de setembro, dois dias após o acidente, ele passou por uma cirurgia de fixação de fratura de pelve e do membro superior direito.

No dia 13, a unidade de saúde informou que Kayky já estava sem ventilação mecânica e sem sedação. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito já respira sem a ajuda de ventilação mecânica e está sem sedação. Apresenta melhora clínica e ainda continuará sob cuidados intensivos”, informou o hospital, por meio de boletim médico.

Ele recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), no dia 22 de setembro, segundo informou o Copa D’Or. “Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica.”

Sthefany Brito, irmão do artista, celebrou a notícia nas redes sociais. Em seus stories do Instagram, ela compartilhou o comunicado do Hospital Copa D’Or. “Deus, Obrigada! Obrigada! Obrigada”, escreveu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mãe de Kayky, Sandra Brito, também comemorou a notícia. “Meu coração vai explodir. Obrigada, Deus. Sem a sua presença eu não conseguiria”, publicou.

Nesta sexta-feira (29), no início da tarde, a unidade confirmou a alta hospitalar. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde desta sexta, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência.”