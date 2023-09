Ana Maria Braga rebate ataque homofóbico a Gil do Vigor

Gil do Vigor denunciou os comentários homofóbicos em seu Twitter e Ana Maria saiu em sua defesa diante do crime

Todos nós devemos saber, antes de mais nada, que ataques homofóbicos são criminosos e dignos de repúdio diante da lei 7.716. Ana Maria não abandonou o seu amigo, Gil do Vigor, que recebeu uma chuva de comentários homofóbico em seu Twitter. O economista denunciou os ataques em suas contas nas redes sociais e ainda ressaltou que ele não tinha que ficar quieto mesmo.

“Não pode ficar quieto mesmo com uma coisa dessas. Ele (Gil do Vigor) é um exemplo pra todos nós, de dedicação, de honradez. Um homem de verdade, com H maiúsculo. Homofobia não cabe mais em lugar nenhum”, declarou a apresentadora do “Mais Você”, da TV Globo.

Gil foi vítima de homofobia após declarar sua torcida ao Sport Club de Recife: “Machuca tanto isso. A única coisa que eu quero é fazer o bem, mas a pessoa vem me atacar. Mas seguirei firme com meu orgulho”, desabafou.