Noiva de Zezé Di Camargo confirma conta falsa, mas nega autoria de ataques

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda se manifestou sobre as acusações de ter um perfil fake no Instagram que teria feito comentários maldosos criticando a família do cantor.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, a influenciadora admitiu que a conta é sua, mas negou que seja a autora dos ataques. Segundo ela, a conta foi criada com o seu email e seu endereço justamente por não ter a “intenção de sacanear ninguém”, e que pessoas de sua equipe tinham acesso.

“Criei uma equipe e tanto o meu perfil pessoal quanto o fake, as pessoas tinham acesso, gente que convivia comigo tinha a senha. Eu confiava nas pessoas, não tinha maldade, deixava meu celular para quem queria pegar, várias pessoas tinham acesso”, disse ela a Carolina Ferraz.

Segundo ela, esse perfil existe há anos. Com o passar do tempo, ela afirma ter se esquecido dele por não ter mais necessidade de usar.

Graciele diz que criou o usuário como uma maneira de se defender de ataques que recebia por causa do seu relacionamento com Zezé.

“Desde que nos assumimos, sofro ataques e por anos me calei por respeito, existem filhos envolvidos. É muita injustiça, Zezé cansou do que estava vivendo, [o casamento com Zilu] era um relacionamento que já não existia por vários fatores. Hoje, não me incomoda mais que as pessoas falem de nós dois não.”