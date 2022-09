Nasce primeiro filho de Viviane Araújo

Nasceu no início da tarde desta terça-feira (6) Joaquim, o primeiro filho de Viviane Araújo com o empresário Guilherme Militão

De acordo com a assessoria da atriz, o menino veio ao mundo com 3,465 kg e 51 cm e o parto foi uma cesárea marcada para às 14h. “Mãe e filho passam bem. Eles estão muito bem”, diz ainda a mensagem enviada à reportagem.

Viviane sempre falou abertamente que sua gravidez aconteceu por meio de fertilização in vitro. Depois de uma tentativa no final do ano passado que não deu certo, ela fez outro processo e conseguiu gerar o primeiro filho. Em fevereiro, ela anunciou a gestação. No sábado (3), Viviane Araújo esteve no segundo dia do Rock in Rio e avisou que a criança poderia nascer a qualquer momento.

Apresentando sinais de um pouco cansaço já que estava na 40ª semana da gravidez, ela confessou que estava ansiosa para ver o rosto do bebê e prometeu que não iria fazer suspense com relação as fotos do menino nas redes. “O Joaquim é tão esperado por tantas pessoas que torcem por mim, que vibram, que ficaram felizes com a notícia lá atrás que não tem por que escondê-lo”, disse.