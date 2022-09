Ney Lima contesta o pronunciamento de Rodrigo Carelli. “Agora quem não quer mais sou eu”

E o babado continua. Após o diretor do reality show ‘A Fazenda’, Rodrigo Carelli, contar em uma coletiva de imprensa que o influencer Ney Lima não havia sido chamado para a 14ª edição do programa, o ícone nordestino contestou o pronunciamento do diretor.

“É que eu não sabia minha gente, que pra sondagem… porque sondagem é uma coisa, sondagem é você saber da vida da pessoa e tal, tudo bem, agora você passar por psicóloga, fazer reuniões e ficar só aquela enrolação do c, nem de sim, nem de não é outra coisa meu amor”, pronunciou o influencer em suas redes sociais.

O nordestino também expos que existem várias pessoas que passam pela mesma situação, mas que não tem coragem de expor a situação por medo de se queimar com a emissora e nunca mais ser chamado pela para participar do programa e ainda afirmou “ Eu não estou nem aí, eu não ligo, eu falo mesmo meu amor… Agora quem não quer mais sou eu”.