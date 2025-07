Nasce Mel, segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi, chamada Mel, nasceu na madrugada deste sábado (5), no Hospital São Luiz Star, no Itaim Bibi. A família ainda não publicou registros nas redes sociais.

Mel é a quarta filha de Neymar. Ele tem Mel e Mavie do relacionamento com Bruna Biancardi, além de Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Helena, cuja mãe é Amanda Kimberlly.

Neymar foi liberado do treino deste sábado para estar com a filha. O Santos folga neste domingo. O astro pode voltar a trabalhar no início da próxima semana.

O Santos só voltará a campo para enfrentar o Palmeiras. O jogo deve ocorrer no dia 13 de julho, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Brasileirão.