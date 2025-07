Gusttavo Lima visita sede da PromoAção em São Paulo para gravações exclusivas do Navio do Embaixador

Com a maior parte das cabines já comercializadas, Gusttavo Lima esteve nesta sexta-feira, 4 de julho, na sede da PromoAção, em São Paulo, para conhecer o escritório da produtora e gravar conteúdos exclusivos para o Navio do Embaixador, seu primeiro cruzeiro temático com a empresa, que acontece de 10 a 13 de dezembro, a bordo do luxuoso MSC Preziosa.

O encontro marca mais um passo na construção dessa experiência grandiosa que promete ser um dos grandes destaques da temporada 2025/2026 de festivais em alto-mar.

Com dois shows completos do artista e um line-up que reúne nomes como Hugo & Guilherme, Lauana Prado, Henry Freitas, João Bosco & Vinícius, Bruno & Denner, Os Caras do Arrocha, Dubdogz, KVSH e Henrico DJ, o Navio do Embaixador é fruto da união entre a força de um dos maiores nomes da música brasileira e a expertise da PromoAção, referência mundial no segmento.

As vendas seguem ativas no site oficial da PromoAção, mas já caminham para a reta final: as cabines estão quase esgotadas.