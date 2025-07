Aldeíde e Laudelino se casam em ‘Vale Tudo’

Em ‘Vale Tudo’, Aldeíde (Karine Teles) vive o sonho de se casar. Em cenas previstas para irem ao ar no capítulo deste sábado (5/7), a secretária sobe ao altar para dizer ‘sim’ a Laudelino (Herson Capri) numa cerimônia pra lá de romântica. Aldeíde chega à igreja acompanhada por Poliana (Matheus Nachtergaele), enquanto o noivo espera ansioso junto ao padre.

Raquel (Taís Araujo), Consuêlo (Belize Pombal), Jarbas (Leandro Firmino), Daniela (Jessica Marques), André (Breno Ferreira), Gilda (Letícia Vieira), Lucimar (Ingrid Gaigher), Pascoal (Leandro Leo), Luciano (Licínio Januário), Freitas (Luis Lobianco) e Vasco (Thiago Martins) são alguns dos que testemunham o momento de união do casal. A celebração é marcada por momentos de grande emoção, seguida por uma recepção na hípica. Ao final, os recém-casados se despedem de todos antes de partirem para Portugal, com Poliana e Aldeíde trocando um abraço emocionado.

Resumos de ‘Vale Tudo’

No gshow, o público fica por dentro de tudo que acontece em ‘Vale Tudo’. Além de notícias, bastidores exclusivos, trechos dos episódios e spoilers, o portal de entretenimento da Globo agora traz resumos semanais em vídeo apresentados pelo influenciador Rafa Chalub, que, com muito bom humor, comenta o desenrolar da trama. O conteúdo é liberado na íntegra no site e em cortes nas redes sociais. Confira: https://gshow.globo.com/novelas/resumo/semana/.

‘Vale Tudo’ é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A pesquisa é de Luciane Reis. A novela tem direção artística de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques e direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes. A produção é de Luciana Monteiro, a produção executiva é de Lucas Zardo e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.