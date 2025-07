Segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi acaba de nascer

Meus amores, estou tomando um brunch maravilhoso no restaurante do Novotel Leme com uma prima minha que acabou de chegar de New York, quando vejo o meu grupo de fofoqueiras em total surto com o nascimento da filha do Neymar e da Biancardi.

Bruna chegou na maternidade por volta da meia-noite e teve que fazer uma cesariana de emergência após o rompimento da bolsa.

Familiares, como Neymar Pai e a filha mais velha do casal, Mavie, estiveram na maternidade para acompanhar o nascimento de Mel. A menina nasceu por volta das 3 da manhã e está na suíte presidencial do hospital São Luiz Star com os pais.

A influenciadora e o atleta anunciaram a segunda gestação no dia 25 de dezembro de 2024, durante a celebração do Natal.

Além de Mavie e Mel, do relacionamento com Bruna Biancardi, Neymar é pai de Davi Luca, da relação com Carol Dantas, e Helena, com a modelo Amanda Kimberly.