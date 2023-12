“Muito injusto isso comigo, mas nada que o tempo não diga a verdade”, dispara ex-marido de Naiara Azevedo

O que? O ex-marido de Naiara Azevedo se posicionou diante a tudo que está acontecendo em sua vida após a denúncia de violência doméstica por parte da cantora. Rafael Cabral disse que tudo que está acontecendo com ele é injusto e que a verdade vai aparecer perante a justiça.

“Silvye, neste momento não posso falar, peço desculpas, porém vou agir dentro da verdade e da justiça. Não sou esse tipo de pessoa que gosta de mídia, mas em razão ao respeito que tenho a ela vou conduzir na forma correta. Me desculpe, talvez não seria a resposta que esperava. Fui pego de surpreso com isso e quero ter cuidado para não prejudicar… Muito injusto isso comigo, mas nada que o tempo não diga a verdade”, leu a apresentadora no vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

“A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) aqui de Goiânia segue apurando o caso que envolve Naiara Azevedo e o ex-marido, Rafael Cabral. Todo tipo de violência contra a mulher deve ser denunciada!!! Minha solidariedade à Naiara e a todas as mulheres vítimas”, escreveu Sylvie na legenda.