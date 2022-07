‘Na minha cabeça, é uma menina’, diz Cíntia Dicker sobre gravidez

A modelo e o surfista Pedro Scooby contaram a novidade em meados de julho, por meio das redes sociais de ambos

Como grávida de primeira viagem, Cíntia Dicker, 35, já vem notando algumas mudanças na rotina. A atriz e modelo conta que, desde as primeiras semanas da gestação, precisou parar de fazer seus trabalhos e que, nesse período, decidiu aproveitar o tempo em casa. “Trabalhei durante 20 anos da minha vida, agora estou só curtindo.”

Ela e o surfista Pedro Scooby, 33, anunciaram a gravidez em meados de julho. Juntos desde o ano de 2020, eles não planejavam ter um bebê, mas Dicker diz que a surpresa chegou em um bom momento. “Nunca tomei nenhum contraceptivo, então se acontecesse tudo bem, e se não acontecesse tudo bem também”, conta, em conversa por telefone ao F5.

A modelo diz que, desde que descobriu a gravidez, sente que está gestando uma menina. “A Liz está rezando para ser uma menina, porque são dois meninos [Dom e Bem]. Todo dia ela fala: ‘Tomara que seja menina'”, comenta, sobre os filhos de Scooby com a ex-mulher, a atriz Luana Piovani, 45.

Dicker também conta que os três filhos do surfista comemoraram muito a chegada de mais um irmão. “Eles estavam do lado de fora do banheiro, esperando eu fazer o teste”, relembra. “Quando eu saí eles só perguntaram: ‘E aí, deu positivo?’ e eu falei que sim. Aí eles ficaram muito felizes e [me] abraçaram.”

Ela também pontua que, com a gravidez, tem conseguido acompanhar mais o marido em suas atividades e trabalhos. Dicker diz que, desde a saída de Scooby da 22ª edição do BBB (Globo), a agenda do surfista está carregada de compromissos. “É bom que estamos fazendo bastante coisas juntos, mas realmente está uma loucura, e tomara que continue assim e que ele trabalhe bastante, porque são quatro filhos, né?”.

Abaixo, Cíntia Dicker comenta sobre a decisão de anunciar a gravidez, escolha do nome do bebê, revela quem é a madrinha e comenta sua relação com as redes sociais. Leia trechos editados da conversa.

PERGUNTA – Como foi quando vocês descobriram a gravidez?

CÍNTIA DICKER – A gente descobriu com quatro semanas, eu estava em Portugal. Compramos um teste de farmácia, porque eu estava com muita fome, muito sono, com o peito dolorido. Aí o Pedro comprou o teste e deu positivo, claro que ficamos muito felizes, as crianças amaram também.

P. – Como você está se sentindo agora?

CD – Não senti enjoo, não passei mal nem nada. Vida normal. Só que a minha barriga apareceu muito cedo, tive que cancelar trabalhos porque desde a quinta semana já tinha barriga, o peito já estava enorme, então estou mais quietinha.

P. – Durante a gestação você irá dar uma pausa na carreira?

CD – Tem que dar, não tem como eu fazer meu trabalho grávida. Só se forem fotos de grávida, mudando o foco. Mas, por enquanto, nem parei para pensar nisso. Trabalhei durante 20 anos da minha vida, agora estou só curtindo. Vou ficar em casa.

P. – Vocês deram a notícia aos fãs e internautas com uma publicidade. De onde surgiu essa ideia?

CD – A gente não queria fazer aquelas coisas clichês que todo mundo faz… [Foto com] mão na barriga e escrito ‘ficamos grávidos’. Quando começaram esses boatos, a Carol Sampaio, que é a madrinha do bebê, falou com a Americanas e eles tiveram essa ideia que a gente achou legal, que era diferente de qualquer coisa que a gente já tinha visto. Era muito a ver com a gente, e dava para entender que a gente estava grávido, mas não era descarado.

P. – E como aconteceu a escolha da Carol Sampaio para ser madrinha?

CD – Eu não tive escolha, não, ela me botou na parede e disse: ‘Eu sou madrinha, beijo, tchau’ e acabou. Mas, desde sempre, somos muito amigas e ela sempre falou: ‘Quando você engravidar, eu sou madrinha’, e eu falava que ia demorar ou que não ia acontecer. Quando aconteceu, ela já me ligou e falou: ‘A dinda está arrumando isso e aquilo’. Então tá bom! Ela é uma fofa.

P. – Já tem possíveis nomes para o bebê?

CD – Tem nada! Mas desde que eu descobri que estava [grávida], na minha cabeça é menina. Então precisamos começar a pensar em nomes de menina.

P. – Você e o Pedro [Scooby] não costumam expor muito da vida pessoal nas redes. Por quê?

CD – Eu sou mais [reservada] que o Pedro, ele expõe mais coisa. As pessoas até cobram para mostrar mais a rotina e o dia a dia. Eu acho que para fazer isso tem que ter o dom, para não ser chato. Tem gente que tem esse dom, e mostra muito bem. Eu ainda não aprendi a fazer isso não. Quem eu admiro muito é a Virgínia [Fonseca], esposa do Zé Felipe, sou fã. Ela filma o dia inteiro, eu assisto e amo. É muito bom e descontraído.