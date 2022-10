Myrian Rios ataca Xuxa para defender Bolsonaro

Ela defendeu presidente de supostas críticas da apresentadora

A atriz Myrian Rios, apoiadora da reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais para rebater supostas críticas da apresentadora Xuxa Meneghel sobre a ausência de negros entre os ministros do governo. O F5 não encontrou registros nas redes que provem a fala da rainha dos baixinhos.

“Xuxa reclama que o governo Bolsonaro não tem ministros negros. Pois bem, Xuxa, mostra aí a foto da paquita negra para a gente?”, escreveu e a atriz nos stories do Instagram se referindo às paquitas, assistentes de palco da apresentadora, que eram loiras.

Internautas saíram em defesa de Xuxa e mostraram no Twitter fotos de paquitas negras no programa da apresentadora em outros países. “Só no Brasil era obrigatório ter somente paquita loira, até porque todo mundo sabe que o programa Brasil era todo editado e censurado pela Marlene Mattos [ex-empresária e diretora do programa] … Já em outros países”, escreveu o internauta postando fotos de uma paquita negra nos Estados Unidos.

“Teve sim… Adriana Bom Bom…a única, mas teve. Deixem as fakes para a esquerda. Vamos manter o foco nas verdades, isso é mais do que suficiente para expor o quanto são hipócritas e covardes”, tuitou se referindo a assistente de palco do programa Planeta Xuxa, mas que não era paquita. “Nunca soube que ela era paquita, até porque não foi, era assistente de palco”, escreveu outra usuária da rede social.

Xuxa declarou apoio ao ex-presidente Lula (PT) nas eleições deste ano a poucos dias do primeiro turno.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a rainha dos baixinhos aparece usando um casaco vermelho e faz o sinal de “L” com as mãos. “Primeiro turno. Amor, respeito e democracia”, escreveu.