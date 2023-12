Musa do Paraíso do Tuiuti abre sobre preparação para estreia no Carnaval

Dayse Castro fala sobre preparação, rivalidade feminina no carnaval e a valorização dos diferentes tipos de mulher

Folhapress

São Paulo – SP

Dayse Castro será musa da Paraíso do Tuiuti, agremiação do Rio de Janeiro, no Carnaval de 2024. A influenciadora falou à Quem sobre a preparação para sua estreia.

Detalhes da preparação: “Estou em preparação intensa desde setembro, fazendo aulas de samba, intensifiquei meus treinos físicos e estou seguindo uma dieta com acompanhamento de especialista. Além disso, tenho os compromissos da escola, ou seja, até fevereiro o foco é 100% no Carnaval”.

Rivalidade feminina no Carnaval: “Estamos em 2023 e é inacreditável que ainda estejamos tendo que lidar com essa cultura da rivalidade feminina no mundo carnavalesco. O Carnaval é uma festa de todos e de celebração. Nenhuma mulher precisa provar que é melhor do que a outra, não podemos deixar que uma festa cultural tão linda seja esvaziada por esses tipos de comportamento”.

Valorizar os diferentes tipos de mulheres: “Precisamos aproveitar esse momento para celebrar as mulheres de diversos lugares, corpos e realidades que se unem em prol de um único motivo que é viver o Carnaval”.