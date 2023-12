Mesmo sem previsão da alta, Hospital lança nota sobre a evolução de Zé Neto

Meus amores, o Hospital de Base de São José do Rio Preto emitiu um novo boletim médico nesta sexta-feira (8) falando sobre o atual estado de saúde do cantor sertanejo Zé Neto, que está internado desde o acidente de carro que sofreu na noite de terça-feira (5).

O artista permanece internado no quarto de enfermaria, onde tem recebido cuidados e observação constantes. O quadro de saúde dele tem apresentado evolução positiva e ele encontra-se consciente e orientado. Entretanto, sem previsão de alta no momento.

O boletim destaca que, conforme os protocolos médicos recomendados para casos de acidentes de alto impacto, a permanência do paciente em ambiente hospitalar é preconizada. Desde sua internação na UTI devido ao acidente, Zé Neto tem realizado exercícios de fisioterapia respiratória para contribuir com seu bem-estar, especialmente em decorrência de fraturas em três costelas. O tratamento das fraturas é conservador.

