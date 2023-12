“Todo mundo pode evoluir, menos eu” desabafa Lary Bottino   

Eitaaaa meus amores, a Lary Bottino fez um desabafo daqueles nesta quinta-feira (7) em seu perfil oficial do Instagram. Ao ser perguntada se teria ido na Farofa da Gkay que rolou no início dessa semana, a ex- participante de A Grande Conquista foi bem direta:

“Não gente, eu nunca fui convidada para nenhuma edição da Farofa. Em algum momento da vida, eu me considerei amiga da Gkay, tivemos uma relação muito legal assim, mas depois de um tempo, ela me deu unfollow e não sei por quê. Na verdade, eu sei por que, né? Mas enfim… E fico pensando né? Tipo, as pessoas falam tanto de evolução e coisas da internet e tal. Tentei falar com ela várias vezes e nunca tive reposta. Eu fico chateada porque todo mundo pode evoluir, todo mundo pode mudar, ter uma chance, menos eu. Eu não posso, ninguém conversa comigo, ninguém me dá a chance de nada. Na verdade, eu não preciso da chance de ninguém pra nada,né? Mas tentei conversar várias vezes pra entender e nunca obtive retorno. E pelo que eu vejo assim, as pessoas nem falam mais com as outras pessoas que tomaram as “dores”e eu, enfim, me prejudico. Mas é isso, nunca fui convidada para nenhuma edição da Farofa.”