Morre MC Marcinho, um artista importante para o funk dos anos 1990

Morreu neste sábado, 26 de agosto de 2023, o funkeiro MC Marcinho de falência múltipla dos órgãos, aos 45 anos. Ele estava internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, desde junho, devido a um quadro de insuficiência cardíaca e renal. O cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória em julho e teve um coração artificial implantado numa tentativa de estabilizar sua condição. O artista vinha lidando com condições crônicas, incluindo diabetes, doença renal e cardiopatia dilatada, há aproximadamente dez anos.

Em nota, a assessoria do hospital confirmou o falecimento do cantor e prestou sua solidariedade à família. “O Hospital Copa D’Or confirma com pesar a morte da paciente Marcio André Nepomuceno Garcia na manhã deste sábado, 26, às 9h10, em decorrência da falência múltipla de órgãos. O hospital se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda.”

MC Marcinho foi importante para a cena do funk dos anos 1990. Seus principais sucessos foram Rap do Solitário, Escrito Pras Princesas, Garota Nota 100, entre outros. Ele tem também um álbum importante, lançado pela gravadora do DJ Marlboro (a Afegan/Link Records), feito com a funkeira MC Cacau. Porque Te Amo foi lançado em 1997.

O primeiro disco de Marcinho, mesmo com muitos hits, só veio em 1998, quando ele lançou Sempre Solitário (pela Afegan Records), com produção de Marlboro. Um ano depois, 1999, veio Valeu Shock, também produzido por Marlboro. A música Motivos da Vida foi a que mais reverberou neste trabalho.

Marcinho ficou mais afastado da mídia nos anos 2000, já que a matriz do funk teve uma virada radical, partindo para a erotização radical das letras. Mesmo assim, em 2002, ele fez Falando com as Estrelas, agora sob os cuidados de Grandmaster Raphael, com as canções Funk das Antigas, Zona Oeste e Glamurosa.

Estadão Conteúdo