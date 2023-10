MinC lança edital de reconhecimento e valorização da cultura Hip-Hop

Evento de lançamento será no dia 26/10, no Campus Universitário Darcy Ribeiro, na UnB

No ano do cinquentenário de nascimento do Hip-Hop, o Ministério da Cultura (MinC) celebra as contribuições do movimento para a cultura e inclusão social no Brasil e lança, na quinta-feira (26), às 15h, no Campus Universitário Darcy Ribeiro na UnB (Beijódromo), o Edital Prêmio Cultura Viva Construção Nacional do Hip-Hop 2023. A iniciativa irá investir R$ 6 milhões em 325 iniciativas e conta com o apoio do Ministério da Igualdade Racial (MIR) e da Fundação Nacional de Artes (Funarte). A cerimônia é uma parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal, da Universidade de Brasília (UnB) e do Serviço Social da Indústria Distrito Federal (Sesi-DF).

Serão premiadas ações que visem a criação, produção e/ou circulação de obras, atividades, produtos e ações, tais como: projetos de composição, arranjos, produção de beats, shows, vídeos, discos, arquivos audiovisuais, sítios de internet, revistas, batalhas, rodas culturais, cyphers, jams, espetáculos, slam, beatbox, pesquisas, mapeamentos, fotografias, seminários, ciclos de debates, palestras, workshops, oficinas e cursos livres, que possam contribuir com o desenvolvimento sociocultural do segmento.

As 325 iniciativas culturais Hip-Hop já realizadas, serão divididas em três categorias:

Pessoas físicas: 200 prêmios, no valor individual bruto de R$ 15 mil;

Grupos/Coletivos/Crews: 75 prêmios, no valor individual bruto de R$ 20mil;

Instituições privadas sem fins lucrativos de natureza ou finalidade cultural do Hip-Hop: 50 prêmios, no valor individual bruto de R$ 30 mil.

Poderão participar pessoas físicas, grupos/coletivos/crews e instituições privadas em fins lucrativos, de natureza ou finalidade cultural.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, presença confirmada no lançamento, ressalta que o Hip-Hop é, antes de tudo, um movimento de resistência, articulado e estabelecido há cinco décadas, com importante função social e cultural. “A ação do MinC em conjunto com a Construção Nacional da Cultura Hip-Hop reforça o valor das experiências vividas nas comunidades, a realidade de milhares de brasileiros que fazem arte e cultura de sua luta”.

Serviço

Lançamento do Edital Prêmio Cultura Viva – Construção Nacional Hip-Hop 2023

Quinta-feira, 26 de outubro

A partir das 15h

No Campus Universitário Darcy Ribeiro na UnB (Beijódromo) – Universidade Federal de Brasília – Beijódromo – Asa Norte, Brasília – DF