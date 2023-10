Festa de aniversário de Pocah é cancelada: “Preconceito não tem fim”

A cantora contou detalhes sobre o cancelamento de sua festa e disse que o espaço alegou que não quer o tipo de comemoração que ela queria oferecer aos seus convidados

Gente, não recebi o convite da festa de aniversário de Pocah, mas o que ela contou nos stories do Instagram foi que ela passou raiva com o local que ia acontecer a comemoração.O local alegou que não queria o tipo de comemoração que ela ofereceria aos seus convidados e ela usou as redes para alegar preconceito e lamentar a não realização da festa. Pocah completou 29 anos nesta segunda (17).

“Eu ia fazer a minha festa num lugar aqui na Barra (no Rio de Janeiro). Assinei contrato e quando enviamos a arte do convite com as fotos de ‘a braba é ela’, cancelaram minha festa alegando não querer esse tipo de festa no local. Gente, eu tô com um ódio tão grande! O preconceito realmente não tem fim!”, lamentou.

“Tenho muito orgulho de onde eu vim e isso pra mim é LIVRAMENTO, a festa vai fluir no normal. Me aguardem!”, declarou.