Thiago Meirelles lança “Alô Imbira”, numa homenagem à Goiânia

Misturando saudade e recaída, a nova música chega aos serviços de streaming e YouTube nesta sexta (20)

O cantor e compositor Thiago Meirelles está pronto para encantar os corações de seus fãs com o lançamento de “Alô Imbira”. A canção, que apresenta letra romântica e melodia cativante, traz referência à popular gíria goiana e chega nas principais plataformas de música às 0h do dia 20 de outubro. O videoclipe também está disponível em seu canal oficial no YouTube:

“Alô Imbira” é uma composição talentosa de Sando Neto, Matteus Neve e Greg Neto, que capturaram perfeitamente a essência da “sofrência” sertaneja em sua criação. O refrão viciante e com muita sofrência, tem tudo para conquistar o público, proporcionando uma experiência musical única e envolvente. A música aborda o tema da saudade, narrando a história de alguém que tenta superar um amor, mas decide ligar para a pessoa amada buscando um novo encontro, uma recaída.

“Essa canção é muito especial e promete muita sofrência para todos os corações arrependidos e com saudade. Espero que vocês curtam demais esse lançamento assim como eu curti gravar essa letra e o videoclipe”, comenta Thiago.

O videoclipe de “Alô Imbira”, gravado em Goiânia/GO, tem direção geral de Rafael Terra e direção de vídeo de Will Santos. A produção musical ficou a cargo de Jenner Melo, que já produziu sucessos como “Seu polícia”, “Regime fechado”, entre outros. A música faz parte do DVD “Foi Lá e Fez”, que já conta com quatro faixas disponíveis: “Falo O Que Eu Não Devo”, “Igual Ou Pior”, “Nóis É Só Rolo” e “Lataria Amassada”, esta última feat. com o cantor John Amplificado.