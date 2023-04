Miss é expulsa de concurso no Espírito Santo após protagonizar briga com outra mulher

O episódio repercutiu negativamente entre os organizadores do evento que decidiram pela desclassificação de participante

Rio de Janeiro – RJ

Faltando um mês para o concurso Miss Espírito Santo 2023, Thayssa Florindo perdeu a coroa, a faixa e o direito de representar o município de Iúna. A estudante de Direito foi desclassificada da competição, após viralizar na internet um vídeo em que briga com outra mulher no meio da rua em Itatiba, cidade vizinha onde Thayssa tinha vencido o concurso de beleza.



“Desci o pau mesmo. Mexe que eu desço outro”, diz a jovem no vídeo ao ser retirada por amigos do meio da confusão. O episódio repercutiu negativamente entre os organizadores do evento que decidiram pela desclassificação de Thayssa.



“Ela descumpriu uma cláusula importante do Miss Universo Espírito Santo: a candidata finalista não pode se envolver em nenhum tipo de situação que gere violência ou que descumpra os conceitos éticos da disputa”, disse o coordenador Charles Souza ao G1. “A segunda colocada, de Iúna, Auris Rocha, vai disputar o título de mulher mais bonita do Espírito Santo”, completou.



Thayssa reconheceu ter errado e apontou a outra mulher como a culpada pela confusão. “Ela jogou um copo de bebida em mim. Não estava bêbada como me acusaram, mas fiquei com muita raiva por conta de toda a situação que tinha sido armada. Tudo por ciúmes de ex-namorado dela”, disse a agora ex-Miss Iúna, que não revelou não ter ficado abalada com a desclassificação do concurso, que ano passado elegeu Mia Mamede. A capixaba quebrou um jejum de 68 anos para o Espírito Santo que nunca tinha vencido um concurso de beleza nacional.



“Eu fui desclassificada pela fala que fiz no final do vídeo, falando que tinha que bater mesmo. Porém, me sinto normal […]. Eu continuo seguindo a minha vida normalmente, na medida do possível, faço a minha faculdade, que é meu objetivo de vida”, explicou.