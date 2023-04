Cara de Sapato retorna para os EUA e deixa a final do BBB 23 para trás

O lutador decidiu seguir a sua vida após a TV descartar a sua participação na final do reality junto com os demais participantes que tiveram a sua estadia interrompida pelos seus atos

Foi só a Globo dizer que Cara de Sapato não iria participar do último dia do BBB 23, em que é revelado o grande vencedor da edição, que ele montou em um avião e partiu para os EUA. A final do reality acontece esse mês, mas o lutador deixou o aeroporto de Santos Dumont, com destino à Flórida, na terça (12).

“Hora de ir para casa”, escreveu ele. Em outro post, ele deu a entender que retorna em breve ao Brasil. “Para quem tava na dúvida, estou indo ali em casa, mas já volto, tá?”.

Ontem (12), ele ainda mostrou detalhes da sua residência e mostrou que se encontrou com seu amigo, o lutador Júnior Cigano.