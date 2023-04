Viih Tube e Eliezer chocam a internet após eternizarem nascimento de Lua com um quadro da placenta  

A filha dos pombinhos, que nasceu no último dia 9, teve seu nascimento anunciado somente na manhã desta quinta-feira (13).

Amores, mais cedo contei para vocês sobre o nascimento da Lua, filha dos recém casados Viih Tube e Eliezer, o que realmente movimentou bastante a web, porém, existe uma coisa que está chamando ainda mais a atenção do que a recém nascida, e é o quadro com o carimbo da placenta que o casal mandou fazer para eternizar esse momento tão especial para eles.

A arte, que foi feita pela profissional Cacau Prado, conta com o carimbo dos pezinhos de Lua, o carimbo da placenta onde ela estava envolvida e um pequeno texto “narrado” pela pequena.

Apesar do casal ter recebido o apoio de muitos internautas que amaram a forma com que eles buscaram eternizar esse momento, muitas pessoas, sem o que fazer, estão utilizando as redes sociais para julgar a escolha dos papais. Confiram alguns comentários que estão rolando na Web.

sou muito contra carimbo de placenta — camimi (@camimidori) April 13, 2023

Gente eu acho isso bizarro, mas assim MUITOS OUTROS HOSPITAIS FAZEM ISSO, aqui mesmo na casa do meu tio que foi pai recentemente eles tem a placenta no quadro https://t.co/xs4GJc7iAi — Bagy (@gabssmorais) April 13, 2023

Isso aqui é levemente pior que comer a placenta https://t.co/uDP78o3hgk — Psicóloga Bárbara Helena do Pix (@OutraSilvoca) April 13, 2023