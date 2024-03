Michelle Barros é atacada na internet por causa de ‘Chega Mais’, e SBT precisa intervir

Direção do programa e alguns executivos do SBT orientaram Michelle Barros e deram apoio psicológico a ela

Folhapress

Aracaju – SE

Gabriel Vaquer

O SBT precisou fazer uma gestão interna de crise no programa Chega Mais, atração matinal estreada na segunda-feira (11). Nesta quarta (13), a direção da atração e colegas conversaram com Michelle Barros para acalmá-la sobre ataques que sofreu desde a estreia.

Comandante da atração junto com Paulo Mathias e Regina Volpato, Michelle passou a receber mensagens de ódio com pessoas criticando sua postura na atração, e a acusando de não deixar os outros colegas falarem.

Michelle respondeu algumas dessas mensagens, segundo prints obtidos pelo F5. Ao ser acusada por uma pessoa de falar muito sobre sua vida pessoal na atração e mais que os colegas, a âncora pediu desculpas.

“Me desculpe se pareceu isso. Não falarei mais”, respondeu Michelle. Outro seguidor disse que Michelle se vestia com o intuito de “chamar a atenção”. A jornalista novamente pediu desculpas e diz que tentará ponderar.

O que preocupou de fato a equipe do “Chega Mais” foi que algumas dessas mensagens vieram de um fã-clube de Regina Volpato. Michelle e Regina se dão bem nos bastidores, e as postagens não afetaram a relação das duas.

Michelle admitiu que não tinha o costume de lidar com esse tipo de comportamento, por ter feito parte do jornalismo da Globo por muito tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A direção do programa e alguns executivos do SBT orientaram Michelle Barros e deram apoio psicológico a ela. A principal orientação foi para que ela não responda a provocações. Se algo mais grave for enviado a ela, o SBT diz que dará apoio jurídico também.

Procurado pela reportagem, o SBT confirma que orientou a jornalista. “A direção do SBT acolheu Michelle Barros, que foi orientada a abster esse tipo de comentário em rede social”, diz a emissora, que aponta estar satisfeita com os primeiros dias de atração.