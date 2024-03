“As vezes a arrogância é uma arma necessária”, afirma Fernanda sobre Yasmin Brunet

A aliada de Yasmin dentro do reality criticou sua postura no programa após a sua eliminação.

Amores, na madrugada desta quarta-feira (13) , após a eliminação de Yasmin Brunet do BBB24, rolou uma conversa entre as sisters,Pitel e Fernanda, onde Fernanda critica a postura de Yasmin no programa afirmando que lhe faltou arrogância durante a sua participação no reality show.

“Eu falei pra Yasmin: sabe o que falta em você? Falta arrogância. Você é a porra da Yasmin Brunet. Você é a filha da Luiza Brunet, você tem noção? Quem sou eu perto de você? Às vezes a arrogância é uma arma necessária”, disse Fernanda.

Vale ressaltar que Yasmin foi eliminada do programa com um alto índice de rejeição do público, sendo 80,76% dos votos contra a sua permanência na casa mais vigiada do Brasil.