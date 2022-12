Mateus Solano é o novo jurado do The Masked Singer Brasil

Agora, ele vai se juntar a Sabrina Sato, Taís Araújo e Eduardo Sterblitch no jogo que visa descobrir as personalidades por trás das fantasias

O ator Mateus Solano é o mais novo jurado confirmado para a terceira temporada do The Masked Singer Brasil, atração que estreia em janeiro na Globo e que coloca artistas mascarados num palco para cantarem e serem descobertos.

A novidade foi divulgada durante o Encontro com Patrícia Poeta desta terça-feira (13). Agora, ele vai se juntar a Sabrina Sato, Taís Araújo e Eduardo Sterblitch no jogo que visa descobrir as personalidades por trás das fantasias.

A atração terá seu primeiro episódio no domingo, dia 22 de janeiro, na parte da tarde, sob o comando de Ivete Sangalo e com Priscilla Alcântara nos bastidores.

“Estou muito feliz e honrado por ter sido convidado a integrar a bancada do The Masked Singer Brasil. Sou de um tempo em que as pessoas assistiam TV todas juntas num mesmo horário, o que acabou se perdendo com as muitas opções que existem hoje. Esse programa consegue a proeza de juntar todo mundo num domingo para assistir, se divertir e torcer junto. Que eu possa trazer ainda mais alegria”, declara Mateus.