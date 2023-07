Marlene Mattos é alvo de críticas de Xuxa e responde em suas redes sociais

Em resposta à crítica de Xuxa, a ex-empresária fez uma postagem no Instagram, mostrando-se indiferente e confiante

A diretora de TV Marlene Mattos utilizou suas redes sociais para se manifestar após ser chamada de “bruxa” pela apresentadora Xuxa. Durante sua participação no programa “Domingão com Huck” (TV Globo) no último domingo (23), ao lado de sua filha Sasha Meneghel e do apresentador Pedro Bial, Xuxa mencionou que no documentário em que elas se reencontraram após anos sem se ver, Marlene “estava bem fadinha”, e não “a bruxa que era”.

Em resposta à crítica de Xuxa, a ex-empresária fez uma postagem no Instagram, mostrando-se indiferente e confiante. “É domingo! E do alto da minha vassoura, aprecio estrelas”, declarou.

A repercussão do episódio levou Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé di Camargo, a expressar sua opinião sobre o assunto. Zilu questionou a postura contraditória de Xuxa e defendeu Marlene ao lembrar que ela foi escolhida como madrinha da filha Sasha. O comentário de Zilu foi feito na publicação de Marlene, demonstrando apoio à diretora.

Foto: Reprodução

Em meio às polêmicas, não é a primeira vez que Marlene se manifesta. Logo após o lançamento do documentário sobre a vida da “Rainha dos Baixinhos”, ela disse que continuará em busca de resoluções.

“Eu vou continuar na luta por resultados. É do meu jeito de ser”, diz o texto na imagem publicada. “Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois!”

Em outra publicação, a diretora usou a plataforma para refletir. “A oportunidade é um vento. Um vento que precisa ser identificado e aproveitado. Eu faço isso sempre. Os ventos não passam por mim sem que eu os aproveite”, disse.

Xuxa e Michael Jackson

Em ‘Xuxa – O Documentário’, a apresentadora contou alguns detalhes de seu encontro com Michael Jackson, em 1992, e relembrou o pedido inusitado do cantor.

Segundo ela, sua ida à ‘Neverland’, rancho onde o astro morava, foi marcada por vários agrados e elogios e um contrato que pedia que ela gerasse os filhos de Michael.

“Na hora de ir embora, veio o empresário dele para o meu empresário, [Victor] Tobi, e disse assim: “Olha, a gente tem um contrato aqui para vocês estudarem… É porque o Michael está querendo ter filhos e ele está buscando uma pessoa como a Xuxa. Seria muito interessante a América se unir”, contou ela.