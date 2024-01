Marcos Oliveira, o Beiçola, fará peça com Martina Oliveira, a Beiçola do Privacy

Produção ainda não tem data de estreia ou local de realização, mas é inspirada na canção “Pais e Filhos”, da banda Legião Urbana

Folhapress

São Paulo – SP

O ator Marcos Oliveira, conhecido por viver o Beiçola em “A Grande Família”, vai trabalhar com Martina Oliveira, modelo erótica famosa pela alcunha de Beiçola do Privacy nas redes sociais. Os dois estão no elenco da peça “Entre Olhares”, que estreia depois do Carnaval no Rio de Janeiro.

A produção ainda não tem data de estreia ou local de realização, mas é inspirada na canção “Pais e Filhos”, da banda Legião Urbana. A montagem marca a estreia de Martina Oliveira como atriz.

O projeto é dirigido por Thiago Picchi e escrito por Beatrice Arouca, e deve trazer diversas referências à música, um dos principais sucesos da banda. No Instagram, Marcos Oliveira já comentou que a peça trata de uma relação difícil entre pai e filha.

“Para quem é fã de Legião Urbana, as letras maravilhosas do Renato Russo lembram essa canção”, disse o ator na publicação.

Martina Oliveira é uma modelo de 20 anos que faz sucesso nas plataformas OnlyFans e Privacy com fotos eróticas. O apelido de Beiçola do Privacy surgiu durante um ataque a sua pessoa nas redes sociais, com comparações de seu rosto com a caracterização de Marcos Oliveira como Beiçola na série da Globo.