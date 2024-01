Internautas reagem á Davi lavando frango na cuba da pia: ‘Lembrei do Fiuk’

Minha gente, sabemos que os dotes culinários e o capricho de Davi na cozinha conquistaram não sóos confinados no “Big Brother Brasil 24” , mas também ao público, que está de olho em cada refeição que o moço prepara na casa mais vigiada do Brasil. Na manhã desta sexta-feira (19), depois de montar uma mesa farta de café da manhã em sua estreia na cozinha do vip, o brother começou a preparar o almoço e acabou chamando a atenção dos internautas.

Com frango no cardápio, o motorista de aplicativo cortou os pedaços da proteína e os colocou na cuba da pia para serem lavados com detergente. Alguns pedaços do frango, inclusive, rolaram até o ralo.

Teve internauta que acabou lembrando de quando Fiuk deixou o macarrão cair no ralo da pia após lavá-lo e pegou para servir aos brothers. Já outros não só defenderam a atitude do motorista de aplicativo na cozinha, como também disseram fazer igual quando cozinham.

Mas a pergunta que não quer calar, pode mesmo lavar o frango na pia? Não, afirma a nutricionista Lara Natacci em nota para o portal do G1. Ela explica que, ao fazer isso, a água pode respingar em outros alimentos: “Se tiver alguma contaminação, a gente espalha pela cozinha inteira”, alerta.Tanto o frango como outros tipos de proteínas animais são higienizados durante o cozimento.”

A nutricionista dá outras dicas para preparar a ave. “Uma delas é separar uma faca específica para o corte do frango, sem usar o utensílio em outros alimentos durante o preparo. Também é importante usar uma tábua de vidro ou de plástico, e não de madeira. O motivo é que as tábuas de madeira acumulam líquidos e, com isso, provocam a proliferação de fungos e bactérias. E sempre lavar as mãos entre um preparo e outro”, completa.