Mano Brown faz homenagem à mãe ao receber título de Doutor Honoris Causa

Mano Brown, do Racionais MC’s, recebeu nesta quarta-feira (1º) o título de Doutor Honoris Causa da UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia). Na cerimônia, no Teatro Municipal Candinha Dórea, ele fez uma homenagem à mãe, Ana Soares, morta em 2016 aos 85 anos.

“Voltar à Bahia e receber esse título é muito simbólico. Minha mãe saiu daqui humilhada, se sentindo a pior pessoa de todas”, disse. “Queria que ela estivesse viva para ver isso”. O rapper agradeceu também aos demais integrantes do Racionais, à família e aos terreiros religiosos em que foi criado.

A decisão de conceder a honraria a Mano Brown é do Conselho Universitário da UFSB e foi tomada em agosto para homenagear o artista e celebrar o hip hop como forma de expressão da população negra periférica. “Esse é o meu lado étnico que mais ostento”, afirmou o rapper sobre a origem baiana. “Tenho orgulho em dizer que sou afrobaiano”.

A trajetória de Brown e dos outros integrantes do Racionais, Ice Blue, Edi Rock e Kl Jay, é narrada no documentário “Racionais, das ruas de São Paulo pro mundo”, disponível na Netflix.

