Malvino Salvador revela ter votado em Bolsonaro e dispara: “Não quer dizer que eu apoie ele”

Muitas celebridades para não se envolverem com política, não revelam em quem votaram. Mas o ator Malvino Salvador revelou em entrevista à colunista Mônica Bergamo, que depositou o seu voto no presidente Jair Bolsonaro.

“Não sou daquela coisa de me abster, votar em branco ou nulo. Acho que a gente precisa votar. O meu voto naquele momento foi um voto pragmático, foi uma escolha que eu fiz diante do que eu via, da minha insatisfação com quem poderia entrar no poder PT”, contou.

Malvino ainda explicou que isso não significa que ele goste da gestão: “Isso não quer dizer que eu apoie Bolsonaro. O que eu venho percebendo é uma tentativa de vilipendiar a cultura. Não entendem que é preciso haver fomento. É preciso se pensar na cultura como se pensa no agronegócio e em outras áreas importantes, é preciso injetar dinheiro. O que me angustia nesses últimos anos é perceber uma violência desmedida e descabida contra ela. Virou a Geni”, concluiu.