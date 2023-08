Maisa celebra amizade com Larissa Manoela em meio a embate familiar

A atriz ainda postou, nos stories do Instagram, uma selfie com a amiga feita na infância

A atriz Maisa celebrou a amizade que mantém com Larissa Manoela desde 2011 em uma publicação no Instagram nesta segunda-feira, 28. A artista não citou o caso, mas Larissa vive um embate familiar com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, que veio à tona após uma entrevista ao Fantástico.

Maisa falou sobre a admiração que sente pela amiga e a parceria que as duas mantêm desde a infância. “Nossa amizade e admiração só aumentam com o passar do tempo. Sou fã do seu sorriso, talento, profissionalismo, leveza e do seu coração enorme. Amo você”, escreveu.

Em resposta, Larissa agradeceu o apoio da colega de profissão. “Ter sua amizade é uma preciosidade! Obrigada por todos esses anos de parceria, por todos os outros que ainda virão”, disse.

A atriz ainda postou, nos stories do Instagram, uma selfie com a amiga feita na infância. As duas trabalharam juntas na novela Carrossel, do SBT.

Larissa rompeu a relação com os pais por conta do controle financeiro de seus bens. Ela acusa Silvana e Gilberto de impedirem o seu conhecimento sobre os valores que recebia, além de desviarem dinheiro para contas pessoais.

A mãe também é investigada por intolerância religiosa contra a família do noivo da artista, o ator André Luiz Frambach. Em uma conversa entre ela e a atriz, Silvana se refere à família de André como “família de macumbeiros”.

No sábado, 26, Larissa, André e Silvana foram intimados pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) para prestar depoimento sobre o caso.

Estadão Conteúdo