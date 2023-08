Mãe da influenciadora Maju Araújo rebate comentários preconceituosos contra filha

A empresária também disse que tomará atitudes para punir os autores dos comentários

São Paulo – SP

A modelo e influenciadora Maju de Araújo, referência na luta pela inclusão das pessoas com síndrome de Down na moda, recebeu diversos comentários de assédio em um dos seus últimos posts. No último domingo (27), sua mãe, Adriana, publicou uma nota de repúdio.

A empresária disse que, após anos blindando a filha contra cometários negativos, chegou ao seu limite. “São anos lidando com esses problemas e desenvolvendo fórmulas e milagres para que Maju se sinta acolhida na sociedade. Com muito esforço conseguimos ocupar espaços, mas não importa quão longe cheguemos, lá sempre existirá o ódio e a maldade de outras pessoas”, desabafou.

“Isso não é só internet, esses não são perfis fakes. Isso é a nossa realidade e essas são pessoas reais, com intenções reais”, disse Adriana. Na sequência do vídeo, ela expôs algumas das mensagens, que têm cunho sexual ou ofendem a influenciadora por sua síndrome.

A empresária disse que tomará atitudes para punir os autores dos comentários: “Tomaremos todas as medidas cabíveis para denunciar e punir esse tipo de ação e lutaremos pelos direitos de proteção e respeito que, não só as pessoas com deficiência, mas todas as pessoas têm”.

Ela termina o texto agradecendo aos fãs e apoiadores.