Com participação de Flávio Venturini, Hélder Viana lança o single “Você me Ama”

O cantor, compositor e violonista mineiro Hélder Viana está com trabalho novo. “Você me Ama” é uma canção de amor que explora os elementos da música brasileira e chega às redes com a ilustre participação do cantor, músico e compositor Flávio Venturini. O encontro foi registrado em clipe, já disponível, e o single chega às plataformas digitais no dia 15 de setembro.

Composição de Hélder, a novidade conta com as colaborações de nomes como Enéias Xavier, Neném e Deângelo Silva. O artista não esconde a emoção e considera esse um marco na sua carreira. “Esse lançamento é muito importante na minha carreira por contar com a presença de uma referência como Flávio Venturini”, revela Viana.

“É um prazer gravar esta canção com o Hélder, inspirada nas melhores canções da Bossa Nova, da música brasileira. Embora roqueiro, baladeiro, gosto de música brasileira e essa música é uma bela surpresa”, conta Venturini.