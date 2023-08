Grupo Pele apresenta “O Labirinto de Vidro” em Taguatinga

Espetáculo discute isolamento social e redes sociais. Alunos de escolas públicas do Distrito Federal têm direito a duas sessões gratuitas

O coletivo artístico Grupo Pele apresenta, de 1 a 10 de setembro, o espetáculo “O Labirinto de Vidro”, na sala Yara Amaral do Sesi Taguatinga. Alunos de escolas públicas do Distrito Federal têm direito a duas sessões gratuitas.

“O Labirinto de Vidro” é uma criação artística que une dança, circo e música autoral para explorar as complexidades da realidade atual, marcada pelo isolamento social e pela constante exposição nas redes sociais. O espetáculo visa provocar reflexões sobre a distância entre indivíduos e a desconexão com suas próprias essências.

O projeto também inclui atividades de compartilhamento do processo criativo, como uma exposição fotográfica, e ações de formação artística destinadas a estudantes da rede pública de ensino.

“O Labirinto de Vidro busca não apenas entreter, mas também incentivar diálogos e reflexões sobre as experiências contemporâneas, especialmente em relação à nossa relação com a intimidade, a liberdade e a solidão”, contam os produtores Carlos Guerreiro e Catherine Zilá. “O cenário da performance é um labirinto de vidro, que simboliza tanto a liberdade quanto a prisão. A exposição das vulnerabilidades individuais é destacada pelo isolamento, que forçou a sociedade a encarar aspectos íntimos e pessoais”, completam.

Serviço:

“O Labirinto de Vidro”

Sessões de 1 a 12 de setembro

Sala Yara Amaral, no Sesi Taguatinga – QNF 24, área especial, Taguatinga Norte

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla ou no pix: (61) 99995-8510, em nome de Catherine Zilá

Alunos da rede pública têm gratuidade. Agendar com Micael: (61) 99261-9499

Mais informações: (61) 9999-58510 / (61) 98321-7214. Tratar com Carlos