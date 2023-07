Madonna declara: “Tenho muita sorte de estar viva” após período na UTI

A turnê mundial para celebrar seus 40 anos de carreira, prevista para começar em 15 de julho, precisou ser adiada devido à sua internação

A cantora Madonna compartilhou sua gratidão à família e amigos por todo o apoio que recebeu durante sua internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a uma infecção bacteriana grave em junho. Em uma postagem emocionante nas redes sociais no domingo (30/07), a artista de 64 anos revelou que se sente “muita sorte de estar viva” após passar vários dias no hospital.

Inicialmente, a turnê mundial para celebrar seus 40 anos de carreira, prevista para começar em 15 de julho no Canadá, precisou ser adiada devido à sua internação. Entretanto, a cantora informou anteriormente que estava “em vias de recuperação”.

No post compartilhado no Instagram, Madonna agradeceu ao amor e apoio de sua família e amigos, destacando como seus filhos foram fundamentais durante o momento complicado. Ela expressou a importância de seus entes queridos em sua jornada de recuperação.

Em um gesto significativo, Madonna compartilhou uma foto Polaroid tirada por Andy Warhol, que mostra Keith Haring usando uma jaqueta com o rosto de Michael Jackson pintado. A cantora descreveu o trio de artistas como um “triângulo perfeito de brilhantismo” que tocou inúmeras vidas, incluindo a dela.

Agradecendo ao empresário Guy Oseary por um presente emocionante, Madonna afirmou ter percebido a sorte que tem por estar viva e por ter conhecido pessoas tão especiais, mesmo aquelas que já se foram.

A cantora concluiu sua postagem agradecendo a todos os seus anjos protetores, que permitiram que ela continuasse trabalhando e seguindo em frente. Em janeiro, Madonna havia anunciado sua turnê “Celebration”, revelando sua empolgação em proporcionar aos fãs um espetáculo memorável e repleto de músicas significativas.

Madonna é uma das artistas mais icônicas da indústria da música e também é conhecida por seu sucesso no mundo dos negócios. Segundo a revista Forbes, ela é uma das mulheres mais ricas dos EUA, com uma fortuna estimada em US$ 580 milhões (R$ 2,7 bi), sendo que ganhou cerca de US$ 1,2 bilhão (R$ 5,7 bi) em suas turnês ao longo dos anos.