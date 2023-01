Madonna anuncia turnê com hits dos 40 anos de carreira; show não vem ao Brasil

A 12ª turnê da diva do pop foi anunciada em um vídeo no qual Madonna e seus convidados fazem diversas insinuações sexuais

Madonna anunciou nesta terça-feira (17) sua próxima turnê -“Celebration Tour” passa pela Europa, Estados Unidos e Canadá a partir de julho, com shows nos quais a cantora vai tocar seus hits de 40 anos de carreira. Não há apresentação prevista para o Brasil.

A 12ª turnê da diva do pop foi anunciada em um vídeo no qual Madonna e seus convidados fazem diversas insinuações sexuais e reencenam uma foto do livro “Sex”, tudo em tom de humor.

Estão ao redor da mesa do clipe, por exemplo, o DJ Diplo e o cantor de rap Lil Wayne, que cantam “La Isla Bonita” com Madonna, dando a entender que a música fará parte do repertório, assim como “Like a Virgin”, mencionada pela própria cantora.

No domingo (15), a cantora havia apagado suas redes sociais, sem dar explicações, o que aumentou os rumores do anúncio da turnê. Sua última turnê mundial foi “Madame X Tour”, de 2019.