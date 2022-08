Luana Piovani diz que não tem amigos famosos

“Não tenho amigos famosos. Tenho amigos feitos na vida. Durante trabalhos, ficaram os de teatro”, respondeu Luana em uma publicação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A atriz Luana Piovani comemorou seu aniversário de 46 anos na última segunda-feira (29), ao lado apenas da família, do namorado, Leonardo Bittencourt, e poucos amigos. Em conversa com seus seguidores do Instagram, ela afirmou que não tem muito contato com celebridades.

“Longe de toda hipocrisia das festas infindáveis das subcelebridades do Brasil”, escreveu um internauta em um comentário de uma publicação de Piovani. “Ah, mas isso nem quando eu morava aí participava. Meus amigos são os que a vida me trouxe e não a fama”, respondeu a atriz.

Outro seguidor questionou ainda porque famosos não costumam comentar nas publicações da artista. “Eu não sei. Não tenho amigos famosos. Tenho amigos feitos na vida. Durante trabalhos, ficaram os de teatro”, respondeu ela.

Em seu Instagram, Piovani também disse que comemorou a data com “poucos e bons amigos, família e muito amor”. “Teve café da manha em casa, por do sol na praia e jantar chique pós estúdio”, continuou na legenda da publicação.

“Estou exausta e feliz, exatamente como queria e onde queria: fazendo novela em Portugal e longe dos desmandos dos políticos brasileiros. Sigo grata por tudo que vivo e vejo e só não esta melhor porque a saudade dos meu filhos sangra, mas já já chegam.”