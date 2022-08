MasterChef terá disputa entre duas mulheres na final

As participantes Lays e Fernanda vão disputar o título de melhor cozinheira na 9ª temporada do reality show

MasterChef Brasil (Band) terá uma final feminina nesta temporada: as mineiras Lays, 29, e Fernanda, 29, vão disputar o título de melhor cozinheira após vencerem os desafios do episódio desta terça (30).

A designer Lays ganhou a prova dos campeões do MasterChef Profissionais e garantiu a primeira vaga para a final.

Em duelo com Rafael, 24, a engenheira civil Fernanda conquistou a segunda vaga ao preparar um banquete com lombo recheado na churrasqueira.

É uma final considerada surpreendente pelos jurados. Fernanda foi a primeira eliminada da nona temporada do reality e voltou à competição ao vencer a prova da torre de éclair na repescagem.

Lays chegou tímida à competição, mal conseguia falar e, com bastante estudo e dedicação, ganhou elogios com suas receitas.

O desafio que definiu a classificação de Lays para o último episódio contou com as presenças de Dayse, Pablo e Rafael, os três campeões do MasterChef Profissionais. Os participantes tiveram que reproduzir os pratos dos vencedores.

A designer escolheu o prato de Dayse, campeã da primeira temporada do Profissionais: ancho com cebolas caramelizadas, palmito pupunha com farofa de tutano e salada de agrião.

Já Fernanda garantiu a segunda vaga ao acertar o ponto do porco no banquete que serviu aos jurados. O lombo de porco foi preparado com bacon e molho no acompanhamento.

Eliminado, Rafael lamentou o resultado em entrevista ao Band.com. “A ansiedade bateu muito. Fiquei nervoso. Já no mercado não peguei a metade das coisas que eu queria”, disse.

Ele chegou a revirar os olhos ao presenciar a comemoração de Fernanda. Os dois cozinheiros amadores foram rivais durante a temporada.

Rafael, no entanto, ganhou elogios da chef Helena Rizzo, uma das juradas. “Você entende, estuda, tem todas as qualidades para ser cozinheiro”, disse.

O último episódio do reality vai ao ar na próxima terça-feira, 6 de setembro, às 22h30, na Band TV e Band.com.