Irmão de Luciano Huck faz documentário sobre a masculinidade tóxica de Bolsonaro

gação)

E olha que estou ansiosa para assistir. Segundo Mônica Bergamo, do Br News, o irmão de Luciano Huck, o cineasta Fernando Grostein Andrade, irá lançar no próximo dia 13 de setembro o documentário “Quebrando Mitos”. O projeto terá como foco contar sobre a masculinidade tóxica do Presidente Jair Bolsonaro (PL), e o quanto isso prejudicou a vida dos brasileiros.

O documentário será lançado em um site próprio e poderá ser assistido por todos. Fernando é o responsável pela famosa página do Instagram ‘Quebrando Tabu’ e está sempre atendo ao lado político do país.