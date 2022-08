Mirella posta arrependimento de participação em reality e fãs desconfiam de participação de Dinho

Quando envolve ex o tal do arrependimento é certeiro. Segundo o Notícias da Tv, a cantora Mc Mirella publicou algumas frases de um possível arrependimento de sua participação no reaity ‘De Férias Com Ex Celebs’ no Caribe. Alguns internautas apontaram que provavelmente o ex mais recente da artista, o Dinho, também possa ter participado.

“Sabe aquele vídeo que eu postei antes, falando de ir pro De Férias com o Ex? Errar, errar e errar? Pois é. É isso mesmo. Eu errei muito feio”, escreveu ela nesta segunda-feira, 29. E não parou por aí: “Vivi aquilo tão intensamente e me joguei tanto que olha… Porra, bad”, completou ela, falando que ia chorar em sua cama.

Para quem não se lembra ela terminou com Dinho enquanto ele estava em ‘A Fazenda’, após a amizade colorida dele com a peoa Sthefane Matos, ela chegou a mudar de casa e pedir o divórcio durante o confinamento do rapaz.